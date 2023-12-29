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Военная хроника сообщила о ракетах, летящих в сторону Львова

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Военная хроника сообщила, что несколько ракет ушло в сторону украинского Львова.
Военная хроника сообщила о ракетах, летящих в сторону Львова
  • AP

«Сообщают, что не менее шести крылатых ракет ушло на Львов/Волынь. В этом районе находится не менее трёх десятков военных объектов ВСУ», — говорится в публикации.

В числе таких объектов, по данным Военной хроники, — 540-й зенитно-ракетный полк, 124-й объединённый центр обеспечения, 184-й учебный центр — база для 214-го отдельного специального батальона OPFOR и другие.

По всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что после взрывов в городе горит объект критической инфраструктуры.

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