«Противник отошёл в южном направлении»: в группировке «Запад» заявили об отражении восьми контратак ВСУ

Военнослужащие из российской группировки «Запад» заявили об отражении восьми контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении спецоперации. По данным пресс-центра объединения, ВСУ потеряли в секторе до 60 военнослужащих, танк Т-64 и три боевые бронированные машины. В МО также рассказали об уничтожении нескольких объектов при помощи авиации. В частности, поражены опорные и командно-наблюдательные пункты ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении отражены восемь контратак ВСУ.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили восемь контратак штурмовых групп 14, 60, 115-й механизированных бригад в районе Синьковки... противник отошёл в южном направлении», — сказал Зыбинский.

По его словам, ВСУ потеряли в секторе до 60 военнослужащих, танк Т-64, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Петровское благодаря слаженным действиям подразделений и огню артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.

В ведомстве также рассказали, что ударная группа армейской авиации, состоящая из ударных вертолётов Ми-35 и вертолёта поисково-спасательного обеспечения Ми-8, уничтожила опорные пункты противника в направлении Сватово — Кременная.

Также на russian.rt.com Военнослужащий ВСУ заявил, что Украина проигрывает на всех фронтах

«В результате выполнения боевой задачи ударные вертолёты Ми-35 применили авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе противника. По докладу разведки, цели были успешно поражены», — говорится в сообщении пресс-службы МО.

Отмечается, что после выполнения боевого задания вся группа вернулась на аэродром базирования.

Кроме того, экипажи самолётов Су-34 ВКС поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Как отметили в МО, лётчики, не подвергая себя риску обнаружения и атаки, применили универсальные модули планирования и коррекции с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 кг.

Также по теме Глава Сухопутных войск ВСУ заявил о сложностях на Харьковском направлении Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной для украинских войск обстановку на Харьковском...

«После выполнения боевой задачи передовые авиационные наводчики визуально подтвердили попадание в цель и обеспечили безопасный маршрут для ухода авиации на аэродромы базирования», — уточнили в ведомстве.

В МО также рассказали, что расчёты FPV-дронов российских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пикапы с личным составом ВСУ на правобережье Днепра. После запуска FPV-дрона оператор вывел его на двигавшийся по грунтовой дороге пикап с личным составом ВСУ в кузове.

«Определив цель, оператор, используя VR-очки, начал заход на неё, его помощник в это время корректировал полёт дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Умело спланировав, расчёт FPV-дрона точно поразил внедорожник, уничтожив трёх находившихся в нём боевиков. Вторым FPV-дроном этот автомобиль был тотально уничтожен», — говорится в сообщении.

Наряду с этим расчёты ПТРК «Корнет» группировки «Запад» уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении. Военные получили данные о перемещении вооружённых групп ВСУ после разведки с применением БПЛА.

«В ходе выполнения боевых задач военнослужащие разведывательного подразделения Западной группировки войск с помощью противотанковых ракетных комплексов «Корнет» уничтожили три бронеавтомобиля, используемые боевиками ВСУ для перевозки личного состава», — заявили в МО.

Уточняется, что результаты поражений фиксировались средствами объективного контроля с беспилотников.