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Военнослужащий ВСУ заявил, что Украина проигрывает на всех фронтах

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Украина сейчас проигрывает войну на всех фронтах, заявил в интервью украинский военный, командир батальона 54-й ОМбр ВСУ Кирилл Верес.
Военнослужащий ВСУ заявил, что Украина проигрывает на всех фронтах
  • AP
  • © Alex Babenko

«Если говорить про войну на всех фронтах, то проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Это разные вещи — делать, чтобы победить и чтобы не погибнуть. Сейчас очень тяжёлое время для нас», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По его мнению, провалы происходят из-за «перегретого» ожидания от летнего контрнаступления ВСУ.

«Мы думали, что летом будем в Крыму, и очень много кто перестал жить войной», — сказал он.

Агентство Bloomberg 19 декабря опубликовало материал о том, что некоторые европейские чиновники начали обсуждать последствия поражения Украины в конфликте с Россией для Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы. По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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