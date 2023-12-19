Bloomberg: в Европе начали обсуждать последствия поражения Украины для НАТО

Некоторые европейские чиновники начали обсуждать последствия поражения Украины в конфликте с Россией для Североатлантического альянса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе», — говорится в публикации.

По данным источников, в Европе начали переоценивать риски, которые Россия может представлять для членов альянса.

Отмечается, что подобные обсуждения в Евросоюзе начались из-за неспособности членов организации согласовать выделение финансовой и военной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.