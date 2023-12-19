Bloomberg: в Европе начали обсуждать последствия поражения Украины для НАТО
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«Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе», — говорится в публикации.
По данным источников, в Европе начали переоценивать риски, которые Россия может представлять для членов альянса.
Отмечается, что подобные обсуждения в Евросоюзе начались из-за неспособности членов организации согласовать выделение финансовой и военной помощи Украине.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.