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Bloomberg: в Европе начали обсуждать последствия поражения Украины для НАТО

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Некоторые европейские чиновники начали обсуждать последствия поражения Украины в конфликте с Россией для Североатлантического альянса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: в Европе начали обсуждать последствия поражения Украины для НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе», — говорится в публикации. 

По данным источников, в Европе начали переоценивать риски, которые Россия может представлять для членов альянса.

Отмечается, что подобные обсуждения в Евросоюзе начались из-за неспособности членов организации согласовать выделение финансовой и военной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.

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