Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.

Об этом венгерский премьер сказал в интервью порталу Mandiner.

«Давайте не будем обманывать себя, что украинцы смогут выиграть эту войну при нашей поддержке», — цитирует его ТАСС.

Орбан добавил, что всё больше людей начинают понимать, что Украине не удастся одержать победу.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что США понимают, что ВС России продолжат уничтожать неонацистов на Украине.