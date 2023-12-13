Медведев: США понимают, что ВС России продолжат давить неонацистов на Украине

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты понимают, что Вооружённые силы России продолжат уничтожать неонацистов на Украине.

Об этом он написал в Telegram.

Медведев разобрал выступление президента США Джо Байдена, который призвал «сдерживать дальнейшую агрессию России».

Медведев подчеркнул, что Россия не проявила агрессию, а дала превентивный ответ на действия Североатлантического альянса.

«Важно другое: «сдержать сама», а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», — написал он.

Ранее Медведев подчеркнул, что никто не сможет разрушить Россию.