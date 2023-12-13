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Медведев: США понимают, что ВС России продолжат давить неонацистов на Украине

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Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты понимают, что Вооружённые силы России продолжат уничтожать неонацистов на Украине.
Медведев: США понимают, что ВС России продолжат давить неонацистов на Украине
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Медведев разобрал выступление президента США Джо Байдена, который призвал «сдерживать дальнейшую агрессию России».

Медведев подчеркнул, что Россия не проявила агрессию, а дала превентивный ответ на действия Североатлантического альянса.

«Важно другое: «сдержать сама», а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», — написал он.

Ранее Медведев подчеркнул, что никто не сможет разрушить Россию.

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