Медведев: США понимают, что ВС России продолжат давить неонацистов на Украине
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Медведев разобрал выступление президента США Джо Байдена, который призвал «сдерживать дальнейшую агрессию России».
Медведев подчеркнул, что Россия не проявила агрессию, а дала превентивный ответ на действия Североатлантического альянса.
«Важно другое: «сдержать сама», а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», — написал он.
Ранее Медведев подчеркнул, что никто не сможет разрушить Россию.