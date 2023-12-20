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Минобороны: экипажи танков Т-80 ВС России уничтожили в зоне СВО Т-64 ВСУ

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Танкисты 6-й общевойсковой армии танковой армии Западной группировки Вооружённых сил России уничтожили танк ВС Украины на Купянском направлении, заявили в Министерстве обороны России.

Как сообщает ведомство, танк Т-64 ВСУ на Купянском направлении выкатывался для стрельбы прямой наводкой с главенствующей высоты.

При этом по координатам, которые были получены с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80 ВС России уничтожили танк украинских боевиков.

Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли бомбовый удар по командно-наблюдательным пунктам Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении.

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