RT в Telegram
Подпишись

Глава Сухопутных войск ВСУ заявил о сложностях на Харьковском направлении

Короткая ссылка
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной для украинских войск обстановку на Харьковском направлении.
Глава Сухопутных войск ВСУ заявил о сложностях на Харьковском направлении
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

Он отметил в своём Telegram, что в районе села Синьковка Харьковской области постоянно идут бои.

«Не прекращаются ежедневные штурмовые действия… в районе Синьковки. Ситуация сложная», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российские войска имеют преимущество в данном районе.

Ранее президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить