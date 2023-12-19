Глава Сухопутных войск ВСУ заявил о сложностях на Харьковском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной для украинских войск обстановку на Харьковском направлении.

Он отметил в своём Telegram, что в районе села Синьковка Харьковской области постоянно идут бои.

«Не прекращаются ежедневные штурмовые действия… в районе Синьковки. Ситуация сложная», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российские войска имеют преимущество в данном районе.

Ранее президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы.