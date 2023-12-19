«Позаботиться о матери, сестре и брате»: Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца

Глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился выполнить последнюю просьбу погибшего в ДНР российского военнослужащего Романа Рудакова. Послание бойца с просьбой позаботиться о матери, сестре и брате было найдено при зачистке Марьинки. По предварительным данным, погибший военный входил в состав штурмовой группы, попавшей в засаду и окружение, но удерживавшей оборону до последнего патрона.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке (ДНР) солдата ВС России Романа Рудакова.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При зачистке Марьинки было найдено последнее послание Романа, в котором он написал: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате».

По предварительным данным, Рудаков входил в состав штурмовой группы, попавшей в засаду и окружение при зачистке Марьинки. На месте было обнаружено девять тел. По имеющимся данным, бойцы держали оборону до последнего патрона.

Сводки от группировок ВС РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении отражено десять контратак штурмовых групп ВСУ.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад при поддержке бронетехники в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки», — рассказал он.

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По данным группировки, противник потерял свыше 60 военнослужащих. Наряду с этим ВС РФ уничтожили танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, одну 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и два миномёта.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что в ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.

Наряду с этим поражён ряд позиций украинских войск.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного», — уточнил Гордеев.

Кроме того, ВС РФ сорвали попытки ротации украинских войск на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 12-й бригады специального назначения «Азов»*.

«В результате слаженных действий мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии группировки войск противник потерял до 220 военнослужащих. Уничтожены танк, три бронетранспортёра, пять автомобилей и 155-мм САУ», — рассказал Савчук.

В Минобороны РФ также показали кадры работы подразделения специального назначения группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Военнослужащие при помощи беспилотника вскрыли наблюдательный и опорный пункты ВСУ в лесополосе.

Мобильный расчёт в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию, применив багги для скрытного и быстрого передвижения.

«Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-мм автоматического станкового гранатомёта «Пламя», установленного прямо на транспортном средстве высокой проходимости, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что после выполнения боевой задачи спецназовцы покинули огневую позицию.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.