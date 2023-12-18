Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца Рудакова

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке в ДНР солдата ВС России Романа Рудакова.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», — говорится в сообщении.

Ранее российские бойцы во время зачистки города Марьинки в ДНР от украинских боевиков обнаружили последнее послание солдата Рудакова, в котором он попросил позаботиться о его родных.

При зачистке Марьинки было найдено последнее послание Романа, в котором он написал: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате».

Рядом было девять тел — по предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение.