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Послание российского солдата с просьбой позаботиться о семье нашли в Марьинке

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Российские бойцы во время зачистки города Марьинки в ДНР от украинских боевиков обнаружили последнее послание солдата ВС России Романа Рудакова из Батайска, в котором он попросил позаботиться о его родных.

«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», — говорится в послании.

Обращение было написано на стене. Рядом было найдено девять тел. По предварительной информации, российская штурмовая группа попала в засаду, их окружили. Связь с бойцами была потеряна, при этом они держали оборону до последнего патрона.

Послание солдата потрясло российских военных. Замполит приказал достать из стены кирпич, на котором оно было написано. Командир полка решил сделать из этого послания памятный знак, который будет храниться в штабе, рядом со знаменем части.

RT свяжется с родными погибшего бойца.

Ранее спецкор RT Александр Пискунов опубликовал видео того, как операторы БПЛА выкуривают солдат ВСУ из разрушенных домов в Марьинке.

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