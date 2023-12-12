Слаженные действия группировки «Центр»: в МО РФ заявили об отражении пяти атак ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении СВО за сутки отражены пять атак штурмовых групп ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, результаты достигнуты благодаря слаженной работе российских военнослужащих из группировки «Центр» и артиллерии. Потери противника в секторе составили до 185 военнослужащих. Наряду с этим на Запорожском направлении отражена атака штурмовых групп Нацгвардии Украины.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии поразили военнослужащих 57-й механизированной бригады противника в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

По данным Минобороны, ВСУ потеряли в секторе до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр» и работе артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24, 63 и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Кирово (ДНР), а также Петровское и Червоная Диброва (ЛНР). По оценкам МО РФ, потери противника составили до 185 военнослужащих. Также уничтожено три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Марьинка (ДНР).

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Наряду с этим в районах н. п. Курдюмовка и Клещеевка (ДНР) поражены бойцы и техника 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. В общей сложности на этом направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два бронетранспортёра и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР). Противник потерял до 70 бойцов, три боевые бронированные машины, САУ «Акация», а также две гаубицы Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 14-й бригады Нацгвардии Украины и поразили военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новосёловка (Запорожская область). Противник в общей сложности потерял до 70 человек личного состава и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады теробороны в районе н. п. Камышаны (Херсонская область) ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20 и две САУ «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и тактическую ракету «Точка-У». Также уничтожено 23 украинских беспилотника.

Военкор RT Влад Андрица пообщался с российскими военными в районе Клещеевки. Комбат 4-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Шустрый показал журналисту трофеи, которые спецназ «Ахмат» вместе с 4-й бригадой собрал за два дня штурмов позиций «Айдара»*.

Среди них — пистолет украинского производства, принадлежавший командиру украинского отряда, а также карабин M4 и гранатомёт американского производства.

Кроме того, российский военнослужащий рассказал, что бойцы «Айдара» спутали солдат ВСУ с российскими военными и устроили перестрелку со своими же. По его словам, часть украинских военных не смогла покинуть объект, который штурмовали российские бойцы.

«У них между собой ночью была стрелкотня. Эти думали, что это мы, которые сидят, — четыре «укропа». Айдаровцы пришли, штурмовали своих же», — рассказал он.

Боец также показал несколько трофейных дронов. По его словам, российским военным достаётся множество образцов оборудования противника после отхода с позиций, прежде занятых ВСУ.

* Признан в России экстремистским и запрещён.