Минобороны: на Запорожском направлении отражена атака нацгвардии Украины

Бойцы армии России отразили атаку нацгвардии Украины на Запорожском направлении, сообщило российское Министерство обороны. На этом участке фронта были нанесены удары по живой силе десантно-штурмовой бригады ВСУ.

РИА Новости

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады Нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области», — говорится в сводке министерства. На Херсонском направлении российская артиллерия ударила по районам сосредоточения украинской 123-й бригады теробороны.