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Минобороны: на Запорожском направлении отражена атака нацгвардии Украины

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Бойцы армии России отразили атаку нацгвардии Украины на Запорожском направлении, сообщило российское Министерство обороны. На этом участке фронта были нанесены удары по живой силе десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Минобороны: на Запорожском направлении отражена атака нацгвардии Украины
  • РИА Новости

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады Нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области», — говорится в сводке министерства.

На Херсонском направлении российская артиллерия ударила по районам сосредоточения украинской 123-й бригады теробороны.

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