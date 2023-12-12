Минобороны: на Запорожском направлении отражена атака нацгвардии Украины
- РИА Новости
«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады Нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области», — говорится в сводке министерства.
На Херсонском направлении российская артиллерия ударила по районам сосредоточения украинской 123-й бригады теробороны.