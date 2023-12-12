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ВС России на Херсонском направлении ударили по сосредоточениям бригады ВСУ

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В Минобороны России заявили, что на Херсонском направлении российская артиллерия ударила по районам сосредоточения украинской 123-й бригады теробороны.
ВС России на Херсонском направлении ударили по сосредоточениям бригады ВСУ
  • РИА Новости

Как уточняется в сводке ведомства, в результате удара Киев потерял до 35 военных и два автомобиля.

«На Херсонском направлении в результате огня артиллерии по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады теробороны в районе населённого пункта Камышаны Херсонской области потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли огневое поражение по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» ВСУ.

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