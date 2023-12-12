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ВС России пресекли две атаки ВСУ в районе Марьинки в ДНР

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Вооружённые силы России пресекли две атаки украинской армии в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике.
ВС России пресекли две атаки ВСУ в районе Марьинки в ДНР
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России. 

Отмечается, что в отражении двух атак штурмовых групп украинской 79-й десантно-штурмовой бригады участвовали подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией.

Всего за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении до 240 военных убитыми и ранеными.

Также на Херсонском направлении российская артиллерия ударила по районам сосредоточения украинской 123-й бригады теробороны.

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