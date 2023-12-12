Секретарь СНБО заявил о неоправдавшихся надеждах ВСУ на контрнаступление

Надежды, которые Киев возлагал на летнее контрнаступление, не оправдались. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Об этом он сказал в интервью британской вещательной корпорации BBC.

По его словам, на текущий момент ситуация складывается не лучшим для ВСУ образом.

Данилов также обратил внимание на то, что старые «учебники» НАТО по ведению боевых действий не работают, их следует «обратно отправить в архивы».

«Надежды были, но они не оправдались», — цитирует его ТАСС.

Ранее американские журналисты писали, что подготовка бойцов ВСУ на западный манер оказалась безуспешной.