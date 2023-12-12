Секретарь СНБО заявил о неоправдавшихся надеждах ВСУ на контрнаступление
- © AP Photo / Kostiantyn Liberov
Об этом он сказал в интервью британской вещательной корпорации BBC.
По его словам, на текущий момент ситуация складывается не лучшим для ВСУ образом.
Данилов также обратил внимание на то, что старые «учебники» НАТО по ведению боевых действий не работают, их следует «обратно отправить в архивы».
«Надежды были, но они не оправдались», — цитирует его ТАСС.
Ранее американские журналисты писали, что подготовка бойцов ВСУ на западный манер оказалась безуспешной.