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МО: ВСУ потеряли около 290 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

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Потери Вооружённых сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях составили около 290 военнослужащих. Об этом сообщили 12 декабря в Министерстве обороны России.
МО: ВСУ потеряли около 290 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
  • РИА Новости

В сообщении уточняется, что на Купянском направлении подразделения ВС России уничтожили до 105 украинских солдат, в то время как на Краснолиманском направлении — до 185 военнослужащих.

Помимо этого, российские военные уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три автомобиля.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что новороссийские десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении.

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