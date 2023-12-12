Потери Вооружённых сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях составили около 290 военнослужащих. Об этом сообщили 12 декабря в Министерстве обороны России.

В сообщении уточняется, что на Купянском направлении подразделения ВС России уничтожили до 105 украинских солдат, в то время как на Краснолиманском направлении — до 185 военнослужащих.

Помимо этого, российские военные уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три автомобиля.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что новороссийские десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении.