МО: ВСУ потеряли около 290 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
- РИА Новости
В сообщении уточняется, что на Купянском направлении подразделения ВС России уничтожили до 105 украинских солдат, в то время как на Краснолиманском направлении — до 185 военнослужащих.
Помимо этого, российские военные уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три автомобиля.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что новороссийские десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении.