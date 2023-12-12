Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов уничтожили группу пехоты ВС Украины на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ на Запорожском направлении», — сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что FPV-дроном и тремя сбросами боеприпасов с квадрокоптера было ликвидировано и ранено до отделения пехоты Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что расчёт ПТРК «Фагот» ЗВО уничтожил наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.