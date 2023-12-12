RT в Telegram
Подпишись

Расчёт ПТРК «Фагот» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении

Короткая ссылка
Расчёт ПТРК «Фагот» ЗВО уничтожил наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как отмечает ведомство, расчёты беспилотников и ПТРК «Фагот» Западного военного округа уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВС Украины на Купянском направлении.

Уточняется, что пункт был обнаружен расчётами БПЛА и находился примерно в 2 км от позиций ВС России.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» отразили три контратаки штурмовых бригад ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до взвода живой силы противника.

Кроме того, сообщалось, что бойцы российской армии за прошедшие сутки отразили 18 атак украинских войск на Донецком направлении фронта спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить