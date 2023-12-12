Расчёт ПТРК «Фагот» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении

Расчёт ПТРК «Фагот» ЗВО уничтожил наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как отмечает ведомство, расчёты беспилотников и ПТРК «Фагот» Западного военного округа уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВС Украины на Купянском направлении.

Уточняется, что пункт был обнаружен расчётами БПЛА и находился примерно в 2 км от позиций ВС России.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» отразили три контратаки штурмовых бригад ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до взвода живой силы противника.

Кроме того, сообщалось, что бойцы российской армии за прошедшие сутки отразили 18 атак украинских войск на Донецком направлении фронта спецоперации.