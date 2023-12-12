В районе Серебрянского лесничества: в ВС РФ заявили о вскрытии перемещений группы ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие из группировки «Запад» отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, заявили в пресс-центре объединения. В группировке «Центр» заявили о вскрытии перемещений группы украинских военных на Краснолиманском направлении и последующем ударе по силам противника. Наряду с этим авиация группировки поразила четыре командно-наблюдательных пункта противника.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении российские военные отразили три контратаки ВСУ.

«В ходе ведения активной обороны подразделения Западной группировки войск отразили три контратаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад на направлении Петропавловка, Синьковка и Терны», — рассказал Зыбинский.

Он уточнил, что ВСУ по результатам этих событий потеряли до 30 военнослужащих.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военнослужащие объединения вскрыли перемещение группы украинских военных на Краснолиманском направлении.

«В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й механизированной бригады ВСУ. В результате слаженных действий подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих», — сказал Савчук.

Кроме того, авиация группировки поразила четыре командно-наблюдательных пункта противника, а также сосредоточение бойцов и огневых средств противника в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.

Пресс-служба Минобороны России тем временем опубликовала кадры уничтожения радиолокационной станции противника экипажем российского Су-35С на Купянском направлении.

Как рассказали в ведомстве, лётчик во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства в зоне СВО обнаружил излучение РЛС.

«Выполнил захват данной цели, доложил на командный пункт, получив команду, занял необходимую высоту и выполнил успешный пуск, о чём доложил на командный пункт. Далее поражение данной цели было подтверждено. Продолжил выполнение боевой задачи, затем вернулся на аэродром вылета», — рассказал об этих событиях сам лётчик.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что экипажи вертолётов Ка-52 группировки «Центр» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении.

«В ходе боевого вылета лётчики Ка-52 «Аллигатор», двигаясь на предельно малых высотах, с кабрирования выполнили пуски 80-мм неуправляемых авиационных ракет по целям, выявленным передовыми авиационными наводчиками группировки, действующими непосредственно на линии боевого соприкосновения», — следует из сообщения МО.

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Выполнив задачу, экипажи вертолётов совершили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек и направились на аэродром, чтобы пополнить боекомплект и подготовиться к дальнейшей работе.

Помимо этого, артиллерийские установки «Мста-С» группировки «Запад» уничтожили замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении.

Как отметили в МО, расположение позиций противника было вскрыто с помощью беспилотных летательных аппаратов, после чего координаты цели передали на командный пункт для дальнейшего уничтожения.

«По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнём из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника», — следует из сообщения МО.

Как уточнили в оборонном ведомстве, данные разведчиков и кадры объективного контроля, полученные с беспилотных аппаратов в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выбранных целей.