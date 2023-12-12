Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Балицкий охарактеризовал обстановку как стабильно напряжённую, отметив, что российские войска не только обороняются, но и поступательно продвигаются вперёд.
«Наши подразделения значительно продвинулись вперёд, северо-восточнее Новопокровки», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России в течение суток поразили два склада вооружения украинской армии в районе Чернобаевки Херсонской области.