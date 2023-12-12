RT в Telegram
Подпишись

Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

Короткая ссылка
Вооружённые силы России значительно продвинулись в районе Новопокровки Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Балицкий охарактеризовал обстановку как стабильно напряжённую, отметив, что российские войска не только обороняются, но и поступательно продвигаются вперёд.

«Наши подразделения значительно продвинулись вперёд, северо-восточнее Новопокровки», — сказал он. 

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России в течение суток поразили два склада вооружения украинской армии в районе Чернобаевки Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить