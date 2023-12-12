Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

Вооружённые силы России значительно продвинулись в районе Новопокровки Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Балицкий охарактеризовал обстановку как стабильно напряжённую, отметив, что российские войска не только обороняются, но и поступательно продвигаются вперёд.

«Наши подразделения значительно продвинулись вперёд, северо-восточнее Новопокровки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России в течение суток поразили два склада вооружения украинской армии в районе Чернобаевки Херсонской области.