Марочко: западная техника ВС Украины выходит из строя из-за ледяного дождя
По его словам, из-за осадков в виде мокрого снега и дождя и перепадов положительных и низких температур у ВСУ начали массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная западными странами.
«На орудиях часто происходят «клины», а досылающие механизмы выходят из строя», — цитирует Марочко РИА Новости.
Другая проблема для ВС Украины — обледенение бронетехники, добавил он. Это не позволяет экипажу оперативно попасть внутрь и использовать машины, поскольку они примерзают к грунту.
Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что нежелание США оказывать военную помощь Украине обусловлено огромными потерями передаваемой Киеву западной техники, а также исходом контрнаступления.
Основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса заявил, что Запад не решится на поставку кораблей Вооружённым силам Украины, так как опасается их перехвата российской армией.