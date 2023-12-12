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Марочко: западная техника ВС Украины выходит из строя из-за ледяного дождя

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что западная техника Вооружённых сил Украины начала массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в Луганской Народной Республике.

По его словам, из-за осадков в виде мокрого снега и дождя и перепадов положительных и низких температур у ВСУ начали массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная западными странами.

«На орудиях часто происходят «клины», а досылающие механизмы выходят из строя», — цитирует Марочко РИА Новости.

Другая проблема для ВС Украины — обледенение бронетехники, добавил он. Это не позволяет экипажу оперативно попасть внутрь и использовать машины, поскольку они примерзают к грунту.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что нежелание США оказывать военную помощь Украине обусловлено огромными потерями передаваемой Киеву западной техники, а также исходом контрнаступления.

Основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса заявил, что Запад не решится на поставку кораблей Вооружённым силам Украины, так как опасается их перехвата российской армией.

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