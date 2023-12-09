Express: Запад не поставит ВСУ корабли из-за риска их перехвата ВС России

Западные страны не решатся на поставку кораблей Вооружённым силам Украины, поскольку опасаются их перехвата российской армией. Об этом изданию Express заявил основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса.

«В поставках кораблей Украине гораздо больше опасностей, чем в поставках любой другой техники», — подчеркнул он.

Мендоса объяснил, что поставка Украине кораблей со стороны Запада требует их прохода через Чёрное море, где судна могут быть перехвачены российскими военными.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины самолётами Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота.

21 ноября в министерстве сообщили, что подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки ВСУ на Херсонском направлении высадить десантников на днепровские острова и левый берег реки Днепр.