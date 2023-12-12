Минобороны: ВС России отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки ВС России отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он рассказал, что подразделение группировки «Юг» отразили 18 атак штурмовых групп украинской армии, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка.

Астафьев уточнил, что российские военные уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины.

Ранее в Минобороны России заявили, что расчёт ПТРК «Фагот» ЗВО уничтожил наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.