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Минобороны: ВС России отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении

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Подразделения Южной группировки ВС России отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он рассказал, что подразделение группировки «Юг» отразили 18 атак штурмовых групп украинской армии, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка.

Астафьев уточнил, что  российские военные уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины.

Ранее в Минобороны России заявили, что расчёт ПТРК «Фагот» ЗВО уничтожил наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

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