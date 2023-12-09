«Нанесли групповой удар»: ВС РФ поразили места производства боеприпасов для РСЗО украинских войск

Места производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», используемых украинскими войсками, поражены групповым ударом, сообщили в Минобороны. Также в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны, а в Николаевской области поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино.

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанска (Харьковская область). Также была поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино (Николаевская область), живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в период с 3 по 8 декабря было нанесено 30 групповых ударов по военной инфраструктуре противника, пунктам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны возле населённых пунктов Куриловка и Петропавловка (Харьковская область). Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Нанесено поражение живой силе ВСУ вблизи Григоровки (ДНР). Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах н. п. Белогоровка, Красное и Шумы (ДНР), а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ неподалёку от н. п. Марьинка, Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Новодонецкое (ДНР). Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33, 117 и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино (Запорожская область). Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.

Кроме того, на передовую после тяжёлого ранения вернулся Герой России, начальник штаба танкового батальона 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота капитан Руслан Курбанов. Сейчас подразделение выполняет боевые задачи на линии соприкосновения на границе Запорожья и ДНР.