«Нанесли групповой удар»: ВС РФ поразили места производства боеприпасов для РСЗО украинских войск
ВС РФ поразили места производства украинских боеприпасов
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Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.
«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанска (Харьковская область). Также была поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино (Николаевская область), живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.
Средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в период с 3 по 8 декабря было нанесено 30 групповых ударов по военной инфраструктуре противника, пунктам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.Также на russian.rt.com Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
Ситуация на линии фронта
На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны возле населённых пунктов Куриловка и Петропавловка (Харьковская область). Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Нанесено поражение живой силе ВСУ вблизи Григоровки (ДНР). Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах н. п. Белогоровка, Красное и Шумы (ДНР), а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ неподалёку от н. п. Марьинка, Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Новодонецкое (ДНР). Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33, 117 и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино (Запорожская область). Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.
Кроме того, на передовую после тяжёлого ранения вернулся Герой России, начальник штаба танкового батальона 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота капитан Руслан Курбанов. Сейчас подразделение выполняет боевые задачи на линии соприкосновения на границе Запорожья и ДНР.Также на russian.rt.com Опираться на знания и навыки при выполнении задач: Герой России Руслан Курбанов — о боевой работе