«Протаранил сверху»: квадрокоптер бойцов ВДВ сбил гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга» в Артёмовске

В небе над Артёмовском российский БПЛА сбил ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга», сообщили в Минобороны РФ. Незаурядный профессионализм проявили бойцы Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ. Наряду с этим на Купянском направлении военнослужащими Западной группировки войск уничтожены пункт временной дислокации, замаскированные позиции, три бронеавтомобиля и два бронетранспортёра ВСУ.

Квадрокоптер Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ в воздушном бою над Артёмовском сбил ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Десантники-дальневосточники, возвращаясь после проведения воздушной разведки, заметили в воздухе украинский гексакоптер, который возвращался в расположение подразделений ВСУ после сброса мин. Было принято решение его сбить.

«Случай незаурядный, демонстрирующий профессионализм десантников-дальневосточников. После набора высоты его БПЛА зашёл на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории», — говорится в сообщении.

Упавший гексакоптер был найден группой российских десантников, которые отправили технику на изучение.

Купянское направление

Экипажи вертолётов Ка-52 армейской авиации Западной группировки войск выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций украинских войск на Купянском направлении, сообщили в МО РФ.

Уничтожение объектов украинских военных производилось с кабрирования на расстоянии до 6 км с помощью 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8.

Также на этом направлении экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортёра противника.

«Ежедневно экипажи боевых машин ровняют с землей опорники, уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов», — заявил командир танковой роты с позывным Сокол.

Кроме того, расчётом самоходной артиллерийской установки «Мста-С» был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, в котором располагалось до 15 человек личного состава и бронемашина «Казак».

По данным Минобороны РФ, кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении объекта противника.

Работа поисково-спасательной группы на Краснолиманском направлении

Специалисты поисково-спасательной группы ВКС России выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении. Только за ноябрь они совершили более 60 боевых вылетов.

Как указали в МО РФ, подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника.

«Если происходит какая-то нештатная ситуация мы должны максимально быстро выполнить поиск лётчика, найти его, оказать ему первую врачебную помощь и эвакуировать его в военно-медицинское учреждение. Сегодня, как и обычно, у нас всё закончилось хорошо, штатно, без происшествий. Победа будет за нами», — заявил медик с позывным Скальпель.

Боевая работа поисково-спасательной группы

Подготовка военнослужащих группировки войск «Центр»

Подразделения группировки войск «Центр» прошли подготовку по уничтожению основных путей подхода резервов противника на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции, указали в пресс-службе МО РФ.

«На полигоне разведчики, танкисты, операторы беспилотной авиации и штурмовые подразделения группировки отработали на практике вопросы по установке минно-взрывных заграждений, противопехотных, противотранспортных и противотанковых мин, а также сборке самодельных взрывных устройств при помощи штатных и подручных средств», — говорится в сообщении.

Также военнослужащие учились действовать в составе разведывательно-диверсионных групп по минированию и подрыву мостов, переправ, железнодорожных путей, постановки мин и фугасов на путях подхода резервов противника.

В общей сложности военнослужащие освоили более 10 видов различных самодельных взрывных устройств и мин-сюрпризов, получили навыки ведения инженерной разведки, идентификации и разминирования мин и минно-взрывных устройств натовского производства.