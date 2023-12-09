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Минобороны: группировка «Юг» уничтожила две украинские бронемашины и миномёт

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ВС России поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, российские военные ударами артиллерии и авиации уничтожили две боевые бронированные машины, пикап, три автомобиля и миномёт 120-го калибра в районах Григоровки, Новомихайловки и Константиновки.

«Поражён пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Марьинки», — добавил он.

Ранее Военная хроника заявила о заходе российских войск на опорник украинских военных «Остров» в районе Клещеевки.

Также сообщалось, что Вооружённые силы России в течение недели сбили пять самолётов и 224 беспилотника украинской армии.

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