Военная хроника заявила о заходе ВС России на опорник ВСУ в районе Клещеевки
- РИА Новости
«Вчера вечером и ночью ВСУ пробовали вернуть позиции, но не вышло. Опорник пока в серой зоне, бои вокруг него также не прекращаются», — говорится в заявлении.
Уточняется, что «Остров» находится на господствующей высоте в километре к западу от Клещеевки. Через него проходит главная дорога в село.
Военная хроника добавляет, что в самой Клещеевке продолжают оставаться подразделения ВСУ, что ещё сильнее осложняет для украинских войск действия в этом районе.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ.