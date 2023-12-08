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Военная хроника заявила о заходе ВС России на опорник ВСУ в районе Клещеевки

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Военная хроника заявила о заходе российских войск на опорник украинских военных «Остров» в районе Клещеевки.
Военная хроника заявила о заходе ВС России на опорник ВСУ в районе Клещеевки
  • РИА Новости

«Вчера вечером и ночью ВСУ пробовали вернуть позиции, но не вышло. Опорник пока в серой зоне, бои вокруг него также не прекращаются», — говорится в заявлении.

Уточняется, что «Остров» находится на господствующей высоте в километре к западу от Клещеевки. Через него проходит главная дорога в село.

Военная хроника добавляет, что в самой Клещеевке продолжают оставаться подразделения ВСУ, что ещё сильнее осложняет для украинских войск действия в этом районе.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ.

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