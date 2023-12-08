ВС России за неделю нанесли 30 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В период с 3 по 8 декабря... нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего», — отмечается в заявлении.

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наëмников. Все назначенные объекты поражены.

Ранее российские войска уничтожили командно-наблюдательные пункты трёх бригад украинских войск в районе села Серебрянка в Донецкой Народной Республике.