ВС России поразили командно-наблюдательные пункты трёх бригад ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили командно-наблюдательные пункты трёх бригад украинских войск в районе села Серебрянка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны России.

По данным ведомства, были поражены пункты подразделений 67-й механизированной, 100-й территориальной обороны и 12-й бригады спецназа ВСУ.

Также в Минобороны заявили, что в ДНР сбили украинский самолёт Су-25.