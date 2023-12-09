Минобороны: квадрокоптер десантников сбил ударный гексакоптер ВСУ у Артёмовска

Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил гексакоптер типа «Баба-яга» ВСУ под Артёмовском с помощью дрона-разведчика.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что, возвращаясь после проведения воздушной разведки, оператор квадрокоптера ВС России заметил в воздухе ударный гексакоптер типа «Баба-яга» украинских войск, который направлялся в расположение подразделений противника после сброса мин.

Отмечается, что квадрокоптер десантников сбил ударный гексакоптер ВС Украины типа «Баба-яга» над Артёмовском.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ВС России поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.