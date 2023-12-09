RT опубликовал видео боевой работы армейской авиации на Донецком направлении

Военкор RT Александр Симонов опубликовал видео боевой работы армейской и фронтовой авиации на Донецком направлении.

Отмечается, что инициатива на этом участке фронта остаётся за подразделениями ВС России. Противник пытается исправить ситуацию, но безуспешно.

Ранее RT опубликовал видео боя танкистов 1-й танковой армии на Купянском направлении.