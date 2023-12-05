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RT опубликовал видео боя танкистов 1-й танковой армии на Купянском направлении

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Военкор RT Александр Симонов опубликовал видео боя танкистов 1-й танковой армии на Купянском направлении.

«Получили приказ подавить пулемётную точку противника. Работали прямой наводкой с дистанции 600 м», — рассказал военкору один из российских бойцов.

На кадрах видно, как солдаты ВСУ неоднократно пытаются подбить российский танк, но безуспешно.

«По нам могут работать из РПГ, миномёты часто работают, дроны-камикадзе, которых у противника много. В общем, из всех видов вооружения. Но по нам не попали», — добавляет боец.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал кадры мощных прилётов по позициям украинских войск под Клещеевкой в ДНР.

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