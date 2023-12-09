ВС России нанесли групповой удар по местам производства снарядов для РСЗО ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства боеприпасов для РСЗО ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

Как уточнили в министерстве, уничтожению подверглись места, где производили снаряды для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром».

Уточняется, что все назначенные объекты были поражены российскими ударами.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ.