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ВС России нанесли групповой удар по местам производства снарядов для РСЗО ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства боеприпасов для РСЗО ВСУ.
ВС России нанесли групповой удар по местам производства снарядов для РСЗО ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

Как уточнили в министерстве, уничтожению подверглись места, где производили снаряды для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром».

Уточняется, что все назначенные объекты были поражены российскими ударами.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ.

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