ВС России нанесли групповой удар по местам производства снарядов для РСЗО ВСУ
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
Как уточнили в министерстве, уничтожению подверглись места, где производили снаряды для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром».
Уточняется, что все назначенные объекты были поражены российскими ударами.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ.