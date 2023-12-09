ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области», — сказали в министерстве.
Отмечается, что также поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а вместе с этим живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по местам производства снарядов для РСЗО ВСУ.