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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в Харьковской области.
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области», — сказали в министерстве.

Отмечается, что также поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а вместе с этим живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по местам производства снарядов для РСЗО ВСУ.

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