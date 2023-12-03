В районе Днепропетровска: в Минобороны РФ сообщили об ударе по командному пункту центра управления ПВО ВСУ «Восток»

Российские войска поразили заглублённый командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, были нанесены удары по складам горючего ВСУ в Полтавской области и в Хмельницком, а также по арсеналам боеприпасов в Николаевской области. Продолжаются бои и на линии соприкосновения.

Пресс-служба Минобороны России опубликовала новую сводку о ходе специальной военной операции. По данным ведомства, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли удары по ряду объектов ВСУ, а также по военнослужащим и технике противника в 107 районах.

Как уточнили в МО, среди поражённых целей — заглублённый командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода (Полтавская область) и Хмельницкого, арсенал боеприпасов в Николаевской области.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и восемь украинских беспилотников.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое (Харьковская область).

Наряду с этим уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе н. п. Липцы (Харьковская область). Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Ямполовка (ДНР).

Наряду с этим в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества были поражены скопления живой силы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка (ДНР).

По оценкам Минобороны России, противник потерял здесь до 300 человек, боевую машину пехоты, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией поразили живую силу 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Новомихайловка и Угледар (ДНР).

ВСУ потеряли в этом секторе до 85 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также САУ «Акация» и «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое. Кроме того, ВС РФ поразили живую силу аэромобильной бригады ВСУ в районе н. п. Работино. Противник потерял до 20 человек и два автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения российских войск поразили скопления войск противника в районах н. п. Матиясово, Новосёловка (Николаевская область) и Тягинка (Херсонская область). ВСУ в общей сложности потеряли до 65 военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские установки «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».