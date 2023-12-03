Минобороны: ВС России поразили центр управления ПВО ВСУ в районе Днепропетровска

Вооружённые силы России поразили командный пункт центра управления и оповещения систем противовоздушной обороны Воздушного командования «Восток» украинской армии в районе Днепропетровска.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России за минувшие семь дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ.