Минобороны: ВС России поразили центр управления ПВО ВСУ в районе Днепропетровска
Минобороны России сообщило о поражении пункта центра управления ПВО ВСУ
Вооружённые силы России поразили командный пункт центра управления и оповещения систем противовоздушной обороны Воздушного командования «Восток» украинской армии в районе Днепропетровска.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России за минувшие семь дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен