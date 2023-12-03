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Минобороны: ВС России поразили центр управления ПВО ВСУ в районе Днепропетровска

Минобороны России сообщило о поражении пункта центра управления ПВО ВСУ

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Вооружённые силы России поразили командный пункт центра управления и оповещения систем противовоздушной обороны Воздушного командования «Восток» украинской армии в районе Днепропетровска.
Минобороны: ВС России поразили центр управления ПВО ВСУ в районе Днепропетровска
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России за минувшие семь дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ.

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