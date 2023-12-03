RT в Telegram
Подпишись

МО: ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили до 300 военных ВСУ

Короткая ссылка
Группировка войск «Юг» Вооружённых сил России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 300 военных ВС Украины.
МО: ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили до 300 военных ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, ВС России уничтожили боевую машину пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ.

2 декабря в министерстве заявили, что подразделения Южной группировки Вооружённых сил России за неделю улучшили положение по переднему краю Донецкого направления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить