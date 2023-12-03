МО: ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили до 300 военных ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.
Кроме того, ВС России уничтожили боевую машину пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ.
2 декабря в министерстве заявили, что подразделения Южной группировки Вооружённых сил России за неделю улучшили положение по переднему краю Донецкого направления.