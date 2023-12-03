Группировка войск «Юг» Вооружённых сил России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 300 военных ВС Украины.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, ВС России уничтожили боевую машину пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ.

2 декабря в министерстве заявили, что подразделения Южной группировки Вооружённых сил России за неделю улучшили положение по переднему краю Донецкого направления.