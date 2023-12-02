МО: ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как сказано в сводке ведомства, на Донецком направлении российские войска продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское в ДНР.
Кроме того, за неделю на данном направлении ВС России отразили 17 атак ВСУ.
30 ноября подразделения Вооружённых сил России при поддержке авиации и артиллерии поразили два командных пункта ВСУ в Донецкой Народной Республике.