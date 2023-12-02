Подразделения Южной группировки Вооружённых сил России за неделю улучшили положение по переднему краю Донецкого направления.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сводке ведомства, на Донецком направлении российские войска продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское в ДНР.

Кроме того, за неделю на данном направлении ВС России отразили 17 атак ВСУ.

30 ноября подразделения Вооружённых сил России при поддержке авиации и артиллерии поразили два командных пункта ВСУ в Донецкой Народной Республике.