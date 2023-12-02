RT в Telegram
Подпишись

МО: ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю

Короткая ссылка
Подразделения Южной группировки Вооружённых сил России за неделю улучшили положение по переднему краю Донецкого направления.
МО: ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сводке ведомства, на Донецком направлении российские войска продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское в ДНР.

Кроме того, за неделю на данном направлении ВС России отразили 17 атак ВСУ.

30 ноября подразделения Вооружённых сил России при поддержке авиации и артиллерии поразили два командных пункта ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить