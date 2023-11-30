Российские военные поразили командные пункты ВСУ в ДНР
- РИА Новости
В распространённом оборонным ведомством сообщении уточняется, что речь идёт о тыловом командном пункте 53-й механизированной бригады, а также командно-наблюдательном пункте артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ.
Указанные командные пункты находились в районах населённых пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой Народной Республики.
Помимо этого, российские военные также вывели из строя две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей — СТ-68УМ и П-18.
Ранее сообщалось о переданном Германией киевскому режиму танке Leopard 1A5, который был уничтожен на Купянском направлении.