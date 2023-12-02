Поражены арсеналы, военная техника и базы горючего: ВС РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

Российские военные в период с 25 ноября по 2 декабря нанесли 27 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ (аэродромы, места хранения боеприпасов), военной технике и базам горючего. Были поражены пункты размещения подразделений украинских войск. Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю сбито восемь самолётов и один вертолёт Воздушных сил Украины.

В период с 25 ноября по 2 декабря Вооружённые силы РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Все назначенные объекты поражены», — сказал он.

Также нанесено огневое поражение по пунктам размещения подразделений ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск ВС РФ в течение недели поражены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь самолётов (пять Миг-29, два Су-27, один Су-25) и один вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов.

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14, 43, 53 и 67-й механизированных бригад ВСУ возле населённых пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 13 атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны вблизи населённых пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшать положение по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское Донецкой Народной Республики. Наряду с этим было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ неподалёку от населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю подразделения отразили 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражено три атаки противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад, а также 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника возле населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. При этом было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, а также 33, 65 и 118-й механизированных бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Потери противника составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении противником предпринимались безуспешные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налётов артиллерии потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 35, 36 и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Захвачены в плен 14 украинских военнослужащих.