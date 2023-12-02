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Минобороны: ВС России поразили стоянку авиатехники ВСУ на аэродроме Миргород

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Авиация и ракетные войска Вооружённых сил России за неделю поразили топливное хранилище и стоянку авиатехники украинской армии на аэродроме Миргород в Полтавской области Украины.
Минобороны: ВС России поразили стоянку авиатехники ВСУ на аэродроме Миргород
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также стало известно, что ВС России в течение недели нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по инфраструктуре ВСУ.

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