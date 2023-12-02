ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили более 880 военнослужащих ВСУ.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сводке ведомства, на данном направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки ВС Украины.

Кроме того, потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.