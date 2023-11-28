В полосе обороны 1-й танковой армии: в группировке «Запад» заявили о срыве попытки ротации ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие группировки «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, заявили в пресс-службе объединения. Наряду с этим сорвана попытка украинских войск провести ротацию на передовых позициях. По данным Минобороны РФ, противник потерял в секторе до 30 военнослужащих.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что военнослужащие объединения во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили позиции ВСУ.

Удары нанесены по бойцам и технике 24-й и 93-й механизированных бригад в районе населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка.

«Всего на данном направлении противник потерял до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты», — уточнил Астафьев.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены миномёты калибра 120 мм в районе н. п. Клещеевка и Верхнекаменское.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что военнослужащие отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый», — заявил он.

Наряду с этим артиллерия группировки сорвала в полосе обороны 1-й танковой армии попытки ротации на передовых позициях бойцов 43-й механизированной бригады ВСУ на направлении Ивановка и Ягодное.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия ВС РФ уничтожила 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и миномётный расчёт противника в районе Колесниковки и Кисловки.

По оценкам российских военных, общие потери противника на направлении составили до 30 бойцов.

В Минобороны РФ также рассказали, что экипажи ударных вертолётов Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ на Донецком направлении.

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«В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

В МО уточнили, что армейская авиация в зоне проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали о работе расчётов миномётов 2С4 «Тюльпан» на Купянском направлении. Как уточнили в МО, стрельба велась с учётом корректировки подразделений разведки и беспилотной авиации на местности.

«Целей две. Удаление — 5 и 7 км. На каждую — по две мины, не больше. Находиться на огневой «Тюльпан» может всего несколько минут. Критически близкое расстояние к линии боевого соприкосновения. Точным беглым огнём дивизиона опорные пункты ВСУ были уничтожены, а противник понёс значительные потери», — говорится в заявлении.

Старший офицер батареи с позывным Ирбис отметил, что 240-мм миномёт «Тюльпан» является самым мощным в мире.

«Позволяет пробивать бетонные сооружения, блиндажи, укрепрайоны. Это является преимуществом по отношению к остальным артиллерийским системам», — приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметили в министерстве, сами члены миномётных расчётов не ведут подсчёт уничтоженных объектов противника в ходе спецоперации, поскольку не хотят устраивать соревнование между военнослужащими.