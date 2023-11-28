Группировка «Запад» отбила на Купянском направлении контратаки 57-й бригады ВСУ

Группировка войск «Запад» России отразила контратаки ВС Украины на Купянском направлении.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Как передаёт РИА Новости, мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый.

15 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.