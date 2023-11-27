Боец ВС России: ВСУ боятся применять бронетехнику у Артёмовска из-за FPV-дронов
- РИА Новости
Об этом сообщил командир отряда БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Хан, передаёт РИА Новости.
По его словам, операторы БПЛА в основном уничтожают живую силу ВСУ, поскольку бронетехника противника перестала приближаться к российским позициям.
Военный добавил, что украинские войска боятся войти в зону поражения дронов-камикадзе.
Ранее сообщалось, что ивановские десантники взяли в плен к северу от Артёмовска четырёх солдат ВСУ.