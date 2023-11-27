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Боец ВС России: ВСУ боятся применять бронетехнику у Артёмовска из-за FPV-дронов

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Украинские военные почти не используют бронетехнику на Артёмовском направлении из-за страха перед российскими FPV-дронами.
Боец ВС России: ВСУ боятся применять бронетехнику у Артёмовска из-за FPV-дронов
  • РИА Новости

Об этом сообщил командир отряда БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Хан, передаёт РИА Новости.

По его словам, операторы БПЛА в основном уничтожают живую силу ВСУ, поскольку бронетехника противника перестала приближаться к российским позициям.

Военный добавил, что украинские войска боятся войти в зону поражения дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что ивановские десантники взяли в плен к северу от Артёмовска четырёх солдат ВСУ.

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