Боец ВС России: ВСУ боятся применять бронетехнику у Артёмовска из-за FPV-дронов

Украинские военные почти не используют бронетехнику на Артёмовском направлении из-за страха перед российскими FPV-дронами.

Об этом сообщил командир отряда БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Хан, передаёт РИА Новости.

По его словам, операторы БПЛА в основном уничтожают живую силу ВСУ, поскольку бронетехника противника перестала приближаться к российским позициям.

Военный добавил, что украинские войска боятся войти в зону поражения дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что ивановские десантники взяли в плен к северу от Артёмовска четырёх солдат ВСУ.