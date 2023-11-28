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ВС России за два дня сбили в Херсонской области восемь FPV-дронов

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Российские войска в Херсонской области за два дня сбили восемь дронов-камикадзе ВСУ.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил боец группировки войск «Днепр» Вадим Ломакин с позывным «Фаза».

«Моим отделением было сбито за два дня восемь коптеров. Это FPV-дроны, в простонародье - камикадзе», — сказал он.

По словам Ломакина, поскольку позиция ВС России была замаскирована, дроны получилось подбить с более удобной точки.

24 ноября в Минобороны сообщили, что расчёт БПЛА тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артёмовском направлении.

Позже командир отряда БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Хан сообщил, что украинские военные почти не используют бронетехнику на Артёмовском направлении из-за страха перед российскими FPV-дронами.

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