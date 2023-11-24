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Операторы дронов-камикадзе Тульских десантников поразили пехоту ВСУ у Артёмовска

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Расчёт БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артёмовском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения.

«Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов», — заявили в ведомстве.

По данным Министерства, вторым FPV-дроном была уничтожена ещё одна группа ВСУ, перемещающаяся вдоль траншеи опорного пункта.

Ранее сообщалось, что группировка «Юг» сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ.

Также ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении.

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