Личный состав украинских войск быстро сокращается в боестолкновениях с российскими бойцами, говорится в статье британского издания Daily Express.

«Скоро пойдёт третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают», — написал автор публикации.

Отмечается, что Украина значительно отстаёт от России в вопросе производства и приобретения вооружений, несмотря на усилия Владимира Зеленского по попыткам добиться от Запада дополнительной помощи.

The Daily Telegraph отмечал, что Киев пытается пополнить свои уставшие и поредевшие в боях силы, в то время как украинские солдаты говорят, что боятся проиграть «войну на истощение» против России.