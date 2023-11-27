DE: Киев быстро лишается хорошо подготовленных солдат в боях с ВС России
«Скоро пойдёт третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают», — написал автор публикации.
Отмечается, что Украина значительно отстаёт от России в вопросе производства и приобретения вооружений, несмотря на усилия Владимира Зеленского по попыткам добиться от Запада дополнительной помощи.
The Daily Telegraph отмечал, что Киев пытается пополнить свои уставшие и поредевшие в боях силы, в то время как украинские солдаты говорят, что боятся проиграть «войну на истощение» против России.