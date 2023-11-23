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Daily Telegraph: ВСУ боятся проиграть «войну на истощение»

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Киев пытается пополнить свои уставшие и поредевшие в боях силы, в это время украинские солдаты говорят, что боятся проиграть «войну на истощение» против России, сообщает The Daily Telegraph.

Газета пишет, что после провального контрнаступления ВСУ численность подразделений на линии фронта сейчас на 20—40% ниже.

Ряды Вооружённых сил Украины, когда-то состоявшие из добровольцев, теперь пополняются за счёт призывников, которые проходят краткий курс подготовки, отмечает издание.

При этом, как утверждают сами украинские солдаты, во многих потерях виноваты обученные ещё в СССР командиры, чья жёсткая тактика не позволила военным, прошедшим в основном западную подготовку, преуспеть на поле боя.

Так, трудности вооружённых сил признал и Владимир Зеленский, приняв решение уволить командующего Медицинскими силами ВСУ генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко, сообщают журналисты.

Перевод материала подготовило ИноТВ.

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