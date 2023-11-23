Daily Telegraph: ВСУ боятся проиграть «войну на истощение»
Газета пишет, что после провального контрнаступления ВСУ численность подразделений на линии фронта сейчас на 20—40% ниже.
Ряды Вооружённых сил Украины, когда-то состоявшие из добровольцев, теперь пополняются за счёт призывников, которые проходят краткий курс подготовки, отмечает издание.
При этом, как утверждают сами украинские солдаты, во многих потерях виноваты обученные ещё в СССР командиры, чья жёсткая тактика не позволила военным, прошедшим в основном западную подготовку, преуспеть на поле боя.
Так, трудности вооружённых сил признал и Владимир Зеленский, приняв решение уволить командующего Медицинскими силами ВСУ генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко, сообщают журналисты.
Перевод материала подготовило ИноТВ.